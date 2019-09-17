الهجوم على العربية السعودية تم من الأراضي الايرانية

قال مسؤول أمريكي، اليوم، إن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية "منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو" السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة.

وأضاف المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الأوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن متأكدة من أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، أجاب المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- قائلا: "نعم".

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي استهدفت السبت، حقلي نفط رئيسيين شرق السعودية ما أدى لاضطرابات في سوق النفط العالمية، واتهمت الرياض وواشنطن إيران بأنها وراء الهجمات.