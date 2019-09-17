وصف رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم، العلاقات "الروسية- الصينية"، بأنها حاليا على مستوى عال غير مسبوق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية عن مدفيديف قوله خلال الاجتماع الدوري، الرابع والعشرين لرئيسي حكومتي البلدين في "بطرسبورج" ، إن روسيا "كانت أول دولة أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، في الثاني من أكتوبر عام 1949"، مؤكدا أن العلاقات بين الدولتين دخلت حقبة جديدة من التطور بعد مرور سبعين عاما.

وأشار مدفيديف، إلى أن كل من موسكو وبكين تنفذان مشاريع عديدة، على أساس ثنائي، وفي إطار الاتحادات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، وهو أمر في غاية الأهمية، في ظروف الحروب التجارية والعقوبات، موضحا أنه بحلول عام 2024، تخطط الدولتان للوصول إلى مستوى تعاون يبلغ مائتي مليار دولار، من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، بأن العلاقات بين البلدين تتطور بثبات في الاتجاه الصحيح ، مضيفا أنه في ظل ظروف دولية واقتصادية وسياسية صعبة، يعد هذا التعاون عاملا للاستقرار للعالم بأسره.