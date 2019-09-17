ذكرت وزارة "الخارجية الروسية"، اليوم، أنها ستستدعي القائم بالأعمال الكوري الشمالي في موسكو، على خلفية اعتداء تعرض له رجال خفر السواحل الروس خلال احتجاز سفينتي صيد كوريتين شماليتين، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أشار في وقت سابق، إلى أن 3 من عناصر حرس الحدود الروسي أصيبوا بجروح، بعد تعرضهم لهجوم من جانب طاقم سفينة صيد كورية شمالية، واكتشف خفر السواحل الروسي، وجود سفينتي صيد و11 قاربًا صغيرًا من كوريا الشمالية، تمارس الصيد الجائر داخل المنطقة الاقتصادية الروسية في بحر اليابان، وخلال عملية الاحتجاز تعرض عناصر حرس الحدود الروس للاعتداء من جانب طاقم السفينة الثانية، رغم ذلك، تم احتجاز السفينتين والقوارب وتوقيف طواقمها.