نائب الرئيس الأمريكي: قواتنا مستعدة بعد الهجوم على منشآت "أرامكو"

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن قوات بلاده مستعدة بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا "أرامكو" في السعودية، مضيفا - في كلمة أوردتها قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية - "استخباراتنا ستعمل الآن على مراجعة كل الأدلة المتعلقة بهجمات أرامكو ونتشاور مع حلفائنا وسيقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة أفضل مسار للتحرك".

وأشار بنس، إلى أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وأكبر تهديد للاستقرار والأمن في المنطقة، موضحا أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه اليوم إلى السعودية؛ لبحث سبل الرد على هجوم أرامكو. وشدد نائب الرئيس الأمريكي، على أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وحلفائها في الشرق الأوسط.

وتعرض معملان تابعان لشركة "أرامكو" السعودية، لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت وزارة "الداخلية السعودية"، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار، وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الهجوم الإرهابي، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر، متهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.