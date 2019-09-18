دبلوماسي مصري: القيادة حريصة على استعادة مكانة مصر في صناعة المنسوجات

أكد السفير هشام سيف الدين سفير مصر في برن حرص القيادة السياسية في مصر على تطوير منظومة الغزل والنسيج بشكل شامل، واستعادة مكانة مصر في مجال صناعة المنسوجات على الصعيد العالمي، لما تتمتع به مصر من سمعة عالمية في هذا المجال، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير مع "نوربرت كلابر" رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة ريتر، وكذا "كارستن ليسكه"، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في مقر الشركة في مدينة فنترتور في سويسرا.

وذكرت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، أن اللقاء يأتي في إطار متابعة الاتفاق الذي تم توقيعه بهدف تطوير قطاع المنسوجات في مصر بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة ريتر السويسرية لصناعة وتطوير تكنولوجيا ماكينات الغزل والنسيج، وبحث السفير سيف الدين مع مسؤولي الشركة سبل المضي قدماً في سبيل تنفيذ الاتفاق الموقع مع الشركة القابضة في مصر.

وتناول السفير المصري مع مسئولي الشركة السويسرية سبل رفع كفاءة المهندسين والعاملين المصريين في مجال الغزل والنسيج، من خلال توفير أحدث برامج التدريب، وقام السفير سيف الدين بجولة تفقدية في مصانع الشركة، وذلك للتعرف على أحدث الماكينات والتقنيات المستخدمة في مجال صناعة الغزل والنسيج، نظراً لما تتمتع به الشركة من تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال.