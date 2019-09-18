يُنهي المستشار نبيل صادق عمله نائبًا عامًا لمصر، اليوم، بعد أربع سنوات قضاها في موقعه، على أن يبدأ المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد عمله، غدًا الخميس.

وتنتهي المدة القانونية المحددة بأربع سنوات للمستشار نبيل صادق اليوم الأربعاء.

وجرى تعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا جديدًا، لمدة أربع سنوات تبدأ من غد الخميس الموافق 19 سبتمبر، ولمدة مرة واحدة.

ومن المنتظر، أن تشهد الأيام المقبلة حركة تغييرات في بعض المواقع الرئيسية بالنيابة العامة على مستوى مكتب النائب العام والمكتب الفني ونيابة استئناف القاهرة، بالإضافة لحركة محامو العموم بالنيابة العامة على مستوى الجمهورية.

وكانت النيابة، أوقفت تنفيذ الحركة القضائية لمحامي العموم، التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى مطلع سبتمبر، وذلك تزامنا مع صدور قرار تعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما.

ويباشر النائب العام عمله من مكتبه الرئيسي بمبنى النيابة العامة الجديد بالتجمع الخامس وكذلك مكتبه الشهير بدار القضاء العالي بوسط القاهرة.

ويتولى النائب العام الجديد بحكم موقعه عضوية مجلس القضاء الأعلى ورئاسة لجنة استرداد الأموال المصرية، وكذلك عضوية المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يرأسه رئيس الجمهورية.