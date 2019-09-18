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إسرائيل تترقب النتائج..ووسائل الإعلام تشير لتعادل نتنياهو وجانتس

إسرائيل تترقب النتائج..ووسائل الإعلام تشير لتعادل نتنياهو وجانتس

محافظة الإسماعيلية: جدول زمني للإنتهاء من رفع المخلفات بحديقة الفروسية

محافظة الإسماعيلية: جدول زمني للإنتهاء من رفع المخلفات بحديقة الفروسية

الحركة الوطنية: الشائعات لن تنال من مصر.. والمتآمرين لن يهزموها

الحركة الوطنية: الشائعات لن تنال من مصر.. والمتآمرين لن يهزموها

الصين تبدأ مشروعا لإنشاء أطول شبكة كهرباء بالعالم.. ارتفاعها 5357 مترا

الصين تبدأ مشروعا لإنشاء أطول شبكة كهرباء بالعالم.. ارتفاعها 5357 مترا

مصرع طالب وإصابة طفل في تصادم دراجة نارية بتوك توك في قنا

مصرع طالب وإصابة طفل في تصادم دراجة نارية بتوك توك في قنا

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