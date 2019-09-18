الحركة الوطنية: الشائعات لن تنال من مصر.. والمتآمرين لن يهزموها

قال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية إنّ الدولة المصرية ستظل وستبقى قوية صلبة لا تهزها أنواء الهواة ولا تحركها أضابير لصوص السياسة الذين يتآمرون عليها من الخارج، ظانين أنّ لغوهم سيحرك ساكنا في الداخل المصري.

وأضاف السيد في تصريحات عنه أنّ وضع الشعب المصري وما يتمتع به من وعي وفهم بمثابة حائط صد ضد كل من يريد تهديد المستقبل الوجودي للدولة المصرية، وضد كل من يخيل له شيطانه أنّ بمقدوره المساس بأمننا القومي.

وتابع أنّ مصر دولة مؤسسات لديها رئيس قوي وأجهزة وقيادات واعية ومدركة لمكامن الخطر، وفوق هذا وذاك لديها شعب قادر على الفرز بين الغث والثمين، يظهر معدنه الأصيل في أوقات المحن رافضا دعاوى التحريض أو الانسياق وراء شائعات مغرضة هدفها إثارة الفتن وتخريب الأوطان العامرة.

وأوضح السيد أنّه ليس غريبا ولا مستغربا تلك الأساليب الملتوية الخبيثة التي يتبعها أعوان جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات وإثارة البلبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبر مواقعهم الإلكترونية وقنواتهم الإعلامية، وليس جديدا أن يكون الفشل مصيرهم لأن مصر دولة تحرسها العناية الإلهية، لن يمسسها سوء ولن يقدر على تركيعها كائن من كان على وجه الأرض.