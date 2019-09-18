أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من رفع 1500 طن قمامة ومخلفات من النقاط الوسيطة والمقالب العشوائية لمدينة بلبيس، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للنظافة، ورئاسة المركز ووحدة التدخل البيئي للمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من رفع 500 طنا من النقطة الوسيطة بمركز الإبراهيمية، و10 آلاف طنا من مركز الزقازيق "الغار"، وجار تفريغ الكمية المحدد لرفعها في ديرب نجم، وقدرها 60 ألف طن تزامنا مع باقي الجدول الزمني المحدد لرفع القمامة من النقط الأخرى الوسيطة الـ 13 والمحددة بالخطة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، تنفيذاً للبروتوكول الموقع.