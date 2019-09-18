تعرض دور السينما المصرية، مجموعة مميزة من الأفلام، ما بين الدراما والأكشن والمغامرات خلال الأسبوع الجاري.

وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل:

Rambo 5: Last Blood

تدور أحداث الفيلم حول جون رامبو الذي يعود بعد سنوات للانتقام من كل من خانوه، واستكمال مهمته الأخيرة.

أبطال الفيلم سيلفستر ستالون، باز فيجا، سيرجيو بيريس مينشيتا، أدريانا بارازا، أوسكار جينادا، خواكين كوسيو، ومخرج الفيلم أدريان جرونبيرج.

Strange But True

تدور أحداث الفيلم حول ميليسا، التي تعود لعائلة خطيبها، الذي توفى في حادث مأساوي، لتخبرهم بحقيقة وجود جنين بداخلها من فيليب.

أبطال الفيلم مارجريت كوالي، مينا مسعود، براين كوكس، جانايا ستيفنس، كونور جيساب، ومخرج الفيلم روان آثال.

Downton Abbey

تدور أحداث الفيلم حول عائلة كراولي الذي يمتلك ثروة هائلة، ويستعد لاستقبال الملك جورج الخامس والملكة ماري في قصره.

أبطال الفيلم ألين ليش، ماجي سميث، بينيلوبي ويلتون، توبينس ميدلتون، إليزابيث وكجوفيرن، ميشيل دوكري، ومخرج الفيلم مايكل إنجلير.