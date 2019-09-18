أمين "مصنعي السيارات": قانون تنظيم السيارات منع استغلال أصحاب الإعاقة

قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن تعديلات القانون الخاص باسيتراد سيارات المعاقين من الخارج، تسهم في منع التجار من استغلال أصحاب الإعاقة من خلال استيراد سيارت معفاة من الجمارك.

وأشار إلى أن استغلال أصحاب الإعاقة والتلاعب بهم من قبل مافيا تجارة سيارات، يجري من خلال اسيتراد سيارات من الخارج معفاه من الجمارك، واستحواذ قطاع كبير من التجار والعملاء على هذا الدعم التي تمنحه الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن القانون وضع ضوابط لهذه العملية، حيث منع عمل توكيلات لسيارات صاحب الإعاقة لغيره، منوها بأن الحاله الوحيدة التي سيتم عمل الوكيل فيها، سيتم بناء على عدم قدرة صاحب الإعاقة من قيادة السيارة بنفسه، حيث سيجري تشكيل مجلس طبي للتأكد من عدم قدرته، وسجري عمل توكيل سيحدد أحد من أقارب الدرجة الأولى له لقيادتها.

وأكد أنه بهذه الضوابط سيتم منع التجار من التلاعب بالدعم، الذي توفة الدوله لأصحاب الإعاقات.

وأكمل: هناك نسب كبيرة من التجار والعملاء كانوا يستفيدون من هذه المميزات التي كانت في القانون، مشيراً إلى أن الأهم هو تنفيذ هذا القانون والعمل بيه ومحاربة الثغرات.

ويذكر أن المادتين رقم 74 و75 من اللائحة التنفيذية التي أصدرها رئيس الوزراء في بداية عام 2018، تقوم بتنظيم شراء أصحاب الإعاقة، لسيارات معفاة من الجمارك وغيرها من الخدمات وفقًا لقانون حماية المعاقين الجديد بضرورة استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.