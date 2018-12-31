كما هرولت النخبة الأدهمية من قبل اندفعت «أداهم الشعب» هى الأخرى إلى تأييد الحركة المباركة، واستجابت للفكرة التى اعتمدها طه حسين أو سيد قطب أو كلاهما لتوصيف ما حدث بالثورة.

وكانت هناك 3 عوامل أساسية تقف وراء هذا الاندفاع: الأول ما رآه الشعبيون من اندفاع كبارهم إلى تأييد ما حدث، والثانى وجود جماعة الإخوان كطرف من الأطراف المشاركة مع الضباط فى الثورة، والثالث وجود شخصية اللواء محمد نجيب على رأس الحركة.

كان من الطبيعى جداً أن يتأثر صغار الأداهم بكبارهم الذين باركوا الحركة والقائمين بها وهرولوا إلى مجلس قيادة الثورة لتقديم التهانى والأمانى والتعبير عن الأشواق. الأدهم الصغير لا يتوقف كثيراً أمام مسألة «تغيير الجلد»، فذاكرته مثقوبة ومن النادر أن يسترجع مواقف وقعت بالأمس وجد فيها هؤلاء الكبار أنفسهم يُهنّون ويتمنون خير الدنيا والدين لملك مصر والسودان وولى عهده الأمين، وإذا تذكر فإنه يتعامل مع ذكرياته بالمثل الأدهمى الشهير: «لكل عصر أدان» وأن «الأدهمية لمن غلب».

كان لتحرك الإخوان فى الأوساط الشعبية أيضاً دور مهم فى دفع الأداهم إلى تأييد الثورة، فطيلة شهور عديدة كانت العلاقة بين الإخوان والضباط الأحرار على خير ما يرام، وعندما تم حل الأحزاب السياسية تم استثناء الجماعة من القرار. كان الإخوان كلمة السر فى حركة الشارع، وكان المجلس واعياً أنهم يشكلون الظهير الشعبى لهم لحين تبدأ الثورة فى بناء ظهيرها بعيداً عن الجماعة.

وقد صدم «عبدالناصر» ورفاقه من مشهد الجموع البشرية التى تكاثرت فى ميدان عابدين للمطالبة بعودة اللواء محمد نجيب إلى الحكم فى المرة الأولى التى استقال فيها، وكان المحرك الأول لها عبدالقادر عودة أحد أبرز رموز الجماعة.

أما اللواء محمد نجيب فقد سد فراغ الأب الذى عاشه الأداهم بعد أن اعتلى مُلك البلاد شاب يافع هو الملك فاروق لم يكن عمره يوم بلغ العرش سوى 16 عاماً. كان «نجيب» أيضاً يجيد ملاغاة الأداهم. ومن يستمع إلى الخطاب الأول له بعد تولِّى السلطة سيجد أنه أجاد استدعاء المفردات الأكثر تأثيراً فى المزاج الأدهمى. فتحدث عن التطهير والتطهر من الفساد على مستوى الفرد والمؤسسة، ودعا كل «أدهم» إلى البدء بإصلاح نفسه، مع مراعاة الخلود إلى الهدوء والسكينة، دعماً للاستقرار.

ولست بحاجة إلى تذكيرك بولع «أدهم» بالاسترخاء وغرامه العنيف به. ولا بد أن «أداهم» كثراً قتلهم الحنين إلى التمدد فوق الأرض والاستماع إلى أنغام الناى وهم يتابعون الأخبار المتواترة حول فدادين الإقطاع التى ستوزعها سلطة الحركة المباركة على صغار الفلاحين، ليتحولوا من أُجراء إلى ملاك.

باختصار تمكن محمد نجيب من مغازلة أحلام «أدهم» فى التطهر ومحاربة الفساد وتحقيق الاستقرار وحمايته من قهر الأبالسة والتمدد تحت ظلال الأشجار، فاكتسب شعبية كبيرة لجأ إلى المراهنة عليها ذات مرة فأعانته، لكنها خذلته فى الثانية، لأن الأدهم لا ينزل النهر مرتين لأن الماء يتجدد باستمرار!.