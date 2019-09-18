أصدر حزب الجيل الديمقراطي بيانا قال فيه، إنه تابع باهتمام بيان حزب تيار الكرامة والذى لوح فيه بتجميد نشاطه السياسي، مركدا أن الخيار كان خاطئا.

وأوضح الحزب، في البيان، أنه "إذ نؤكد على أن هذا حق أصيل للحزب وقياداته وكوادره إلا أننا نؤكد أن خيار الحزب خاطئ تاريخيا.. ويعبر عن موقف متشدد لا يصلح لاستمرار الممارسة السياسية أو للحفاظ على كيان الحزب وتياره السياسي".

وقال إنه "من حق تيار الكرامة أن يتخذ قراره بتجميد نشاطه، لكن من غير المقبول أن يلقى اتهامات أقل ما يقال عنها إنها تصب في مصالح أطراف خارجية ما تزال تكن العداء والتربص لمصر، وتدفع جزء من التيار القومي لأن يكون جزء من المشكلة وليس الحل بل وأن يكون جزءا من الفوضى، وكذلك فإن التوقيت يلقي بظلال من الشك حول الهدف من التلويح بالقرار في هذا التوقيت".

وأكد الحزب أن الظرف السياسي والتاريخي يحتم على كل القوى الوطنية الاصطفاف في مواجهة الارهاب، وفض أي تشابكات من شأنها المساس باستقلال الأحزاب والقوى السياسية عن سيطرة المنظمات الحقوقية، والتي أثرت بممارساتها على شكل الممارسات السياسية للأحزاب، وتحولت معها الأحزاب إلى أشكال من الاحتجاج والمزايدة والاستسهال السياسي.

وشدد البيان على أن خيار المقاطعة والتجميد لم ينجح تاريخيا، وإنما عاد بالسلب على كل تيار اتخذه، و"نطالب حزب الكرامة وكوادره وقيادات بمراجعة موقفهم السياسي، والاتجاه لممارسة دورهم السياسي الطبيعي في بناء الكوادر وتنشيط الهياكل الحزبية استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة".