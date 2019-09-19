"الصحة" تسحب "زانتاك" من الصيدليات لحين التأكد من خلوه من مواد مسرطنة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارا بسحب عقار "زانتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مسرطنة بمستويات منخفضة.

ووفقا لخطاب وجهته إدارة الصيدلة بوزارة الصحة إلى وكلاء الوزارة بجميع المحافظات، فإنه تقرر سحب عينات من المادة الخام "الرانتيدين" من جميع المصانع المنتجة، لتحليلها للتأكد من عدم وجود الشائبة بالمادة الخام.

كما اتخذت إدارة الصيدلة قرارا بوقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات لجميع الشركات والأسماء التجارية لحين التأكد من عدم وجود الشائبة بالمادة الخام، على أن يتم الإفراج عن جميع المستحضرات التي تم وقف تداولها طبقا لنتيجة التحليل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

الجدير بالذكر أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، قالت الجمعة الماضية في بيان لها إن بعض أدوية "الرانتيدين" تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".