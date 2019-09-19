بعد مزاعم احتوائه على مواد مسرطنه.. إليك دواعي استعمال عقار "زانتاك"

أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارا بسحب عقار "زانتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مسرطنة بمستويات منخفضة، تزامنا مع هذا القرار يستعرض "الوطن" فى نقاط دواعي استعمال عقار "زانتاك":

- زانتاك يقلل من حموضة المعدة عن طريق تقليله لإفرازها من الأحماض وهو يحتوي على مادة الرانتيدين التي تنتمي إلى مجموعة دوائية تعرف باسم الهستامين.

- يختلف الغرض من استخدام زانتاك وفقا لعمر الشخص سواء كان 12 عاما فأكثر، ويشمل ذلك البالغين أم كان طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات.

- فيستخدم للبالغين للوقاية من حدوث نزيف في المعدة في حالة وجود قرحة ما يقي من القرح التي يمكن أن تنشأ بسبب الإعياء والضعف الجسدي.

- علاج القرح التي يمكن أن تنشأ بعد العمليات الجراحية

- الأشخاص المصابين بمتلازمة زولينجر.

- علاج آلام المعدة وآلام مقدمة الصدر والتي عادة ما تنشأ بسبب عدم قدرة المعدة على هضم الطعام بصورة سليمة وعدم الحصول على القدر الكافي من النوم أو اضطرابات نفسية.

- يقي من خطر الإصابة بمتلازمة مندلسون

- دواعي الاستعمال للصغار دون 12 عام وبدءاً من 3 سنوات:

- يعالج قرح المعدة.

-يعالج مرض الارتجاع المريئي المعدي لدى الأطفال كما يقلل من أعراض المرض المتمثلة في ألم في المعدة والصدر والشعور بالتخمة.

- تنشيط حركة الأمعاء حيث يقي من خطر الإصابة بقرح في حالة الإجهاد الشديد.