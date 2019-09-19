منها دفع 30 ألف جنيه تأمين.. تعرف على شروط تأجير موقف السيارات بالعريش

ذكر مجلس مدينة العريش، في بيان له، اليوم، عن فتح الباب أمام حق تأجير واستغلال موقف السيارات، لخطوط أجرة الأقاليم ومدن المحافظات في مزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات المتخصصة بهذا الشأن، كما تقرر تحديد جلسة فتح المظاريف الفنية، الخميس المقبل الساعة 12 ظهرا بقسم العقود بالمجلس.

الشروط المطلوبة لتأجير واستغلال موقف سيارات بالعريش

وجاء في البيان الشروط التالية، وفقا لما أقرته الإدارة المالية بمجلس مدينة العريش على النحو الآتي:

تطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ وقدره 330 جنيها شاملة المصاريف الإدارية.

يقدم العطاء في مظروفين مغلقين، أحدهما فني ويرفق به البطاقة الفنية والسجل التجاري، وبطاقة القيمة المضافة، وسابقة خبرة مماثلة في نفس النشاط.

دفع تأمين ابتدائي 30 ألف جنيه، تستكمل إلى 10% من قيمة العقد، عند الرسو والمظروف الآخر للعرض المالي، يرفق به قيمة الإيجار الشهري، لتأجير موقف السيارات، والقانون 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان.

ويذكر أنه يعمل على خط أجرة الأقاليم بموقف السيارات الرئيسى داخل مدينة العريش خطوط من العريش، لمحافظات القاهرة والإسماعيلية والقنطرة شرق، إضافة لخطوط بين مدينة العريش ومدن بئر العبد والحسنة ونخل والشيخ زويد داخل محافظة شمال سيناء.