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المالية: حريصون على تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية بجنوب السودان

المالية: حريصون على تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية بجنوب السودان

فحص 700 منشأة طبية خاصة في بني سويف خلال 3 شهور

فحص 700 منشأة طبية خاصة في بني سويف خلال 3 شهور

وكيل لـ"أوبر وكريم" عن اشتراطات مجلس الوزراء: نطبق معظمها

وكيل لـ"أوبر وكريم" عن اشتراطات مجلس الوزراء: نطبق معظمها

الرئيس اللبناني: علينا تحمل التقشف للخروج من أزمتنا الاقتصادية

الرئيس اللبناني: علينا تحمل التقشف للخروج من أزمتنا الاقتصادية

مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي في بورسعيد.. ويتساءل: هل المواطن راضٍ؟

مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي في بورسعيد.. ويتساءل: هل المواطن راضٍ؟

صور.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي

صور.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي

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حتى نهاية أكتوبر.. خطوات تقديم التظلم للمحذوفين من البطاقة التموينية

حتى نهاية أكتوبر.. خطوات تقديم التظلم للمحذوفين من البطاقة التموينية

تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

للمصريين في الخارج.. 5 طرق للتواصل مع القنصليات حال التعرض لمشكلة

للمصريين في الخارج.. 5 طرق للتواصل مع القنصليات حال التعرض لمشكلة

"فرحنا بالسوبر يا أهلي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "هدية مؤمن زكريا"

"فرحنا بالسوبر يا أهلي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "هدية مؤمن زكريا"

رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

وظائف شاغرة في "اتصالات مصر".. اعرف تفاصيلها

وظائف شاغرة في "اتصالات مصر".. اعرف تفاصيلها

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