قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحرالأحمر، إن مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، شهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، إضافة إلى محطات التحلية بجميع مدن المحافظة، خاصة مدن وقرى الجنوب، موضحا أن كميات المياه الخاصة تضاعفت بشكل كبير حيث وصلت إلى 210 آلاف متر3/يوم خلال الأعوام الأربعة الأخيرة موزعة على جميع مدن المحافظة.

وأشار "عبدالله" إلى أن مجهودات الشركة في مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه بجميع المناطق وتغيير وصلات المياه المتهالكة إلى وصلات "upvc" مطابقة للمواصفات العالمية، لتحسين كميات المياه التى تصل للمواطنين والتأكد من جودتها.

وتنفذ محافظة البحرالأحمر 4 مشروعات للصرف الصحي بمدن المحافظة، بتكلفة 1.635 مليار جنيه، والتي ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام الجاري.

وتشمل مشروع توسعات صرف صحي الغردقة وخدمة المناطق المستجدة والمحرومة 8 محطات رفع شبكات، ومشروعات الصرف الصحي بمدن رأس غارب والقصير وسفاجا.​

وافتتحت بداية العام الحالي، محطة صرف صحي شمال الأحياء بمدينة الغردقة بطاقة تصميمية 17 ألف متر مكعب/يوم، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه تمويل وإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتخدم المحطة أكثر من 25 ألف نسمة.

وإجراء تجارب التشغيل للمرحلة الأولى بطاقة 30 ألف م3/يوم، بمحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية، بمحافظة البحرالأحمر، والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 90 ألف م3/يوم، بتكلفة 875 مليون جنيه.

وتم التوسع في تنفيذ محطات تحلية المياه؛ لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب وفى مقدمتها محطة اليسر لتحلية مياه البحر، والتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 80 ألف م3/ يوم.