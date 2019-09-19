لقي عروسين مصرعهما اليوم، إثر تناولهما طعاما فاسدا في ليلة الزفاف بقرية "فزارة" الغربية مركز جهينة بسوهاج، وتبين من تحريات المباحث وتوقيع الكشف الطبي على الجثتين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثتين.

وكشف أهالي العروسين تفاصيل الواقعة، حيث إنهم ذهبوا لزيارتهما وطرقوا باب الشقة فلم يستجيبا لهم، فكسروا باب الشقة وتبين وجودهما جثتين هامدتين داخل غرفة النوم، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، وتبين سلامة مداخل ومخارج الشقة، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة، تناول لحوم وأطعمة فاسدة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد محمد فريد، مأمور مركز جهينة، بورود بلاغ يفيد وفاة كل من "خالد. ك"، 24 عاما، تاجر ماشية، وزوجته "شريهان. ع"، 20 عاما، داخل غرفة نومهما، بقرية فزارة الغربية، دائرة المركز.

وانتقل إلى مكان الواقعة العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، ومأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال أهلية العروسين أفادوا أن العروسين تزوجا أمس الأربعاء، وبطرق باب الشقة عليهما اليوم لم يستجيبا، وتم كسر الباب وعثر عليهما جثتين هامدتين.

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.