فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة، أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة.. وذلك على النحو التالى:

مديرية أمن الإسماعيلية: تم ضبط (إحدى عشر من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهم (عدد 292 طربة لمخدر الحشيش وزنت 29.200 تسعة وعشرون كيلو ومائتان جرام – عدد 61 كيس لمخدر الإستروكس وزنت 950 جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 650 جرام - عدد 2 بندقية خرطوش - طبنجة عيار 9مم - عدد 35 طلقة مختلفة الأعيرة - 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى – 12 هاتف محمول).

مديرية أمن القاهرة: تم ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام - كمية لمخدر الإستروكس وزنت 200 جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 65 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الجيزة: تم ضبط (سبعة من العناصر الإجرامية) .. وبحوزتهم (عدد 10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 25 خمسة وعشرون كيلو جرام – 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 ثلاثة كيلو جرام – 3398 قرص مخدر - كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام - كمية لمخدر الإستروكس وزنت 200 جرام - عدد 66 لفافة لمخدر الفودو وزنت 120 جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 35 جرام – طبنجة حلوان – 2 خزنية طبنجة – 32 طلقة نارية - مبلغ مالى – 5 هاتف محمول).

مديرية أمن الشرقية: تم ضبط (خمسة من العناصر الإجرامية) .. وبحوزتهم (عدد 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 35 خمسة وثلاثون كيلو جرام – عدد 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - عدد 24 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 30 جرام – فرد خرطوش – طلقة نارية - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية: تم ضبط (ستة من العناصر الإجرامية) .. وبحوزتهم (عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 660 جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 120 جرام - مبلغ مالى – 5 هاتف محمول ).

مديرية أمن مطروح: تم ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية) .. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام – بندقية خرطوش و 6 طلقات نارية - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول ).

مديرية أمن دمياط: تم ضبط (أربعة من العناصر الإجرامية) .. وبحوزتهم ( عدد 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.800 واحد كيلو وثمانمائة جرام – 800 قرص مخدر - سيارة – دراجة نارية بدون لوحات - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول).

مديرية أمن المنيا: تم ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهم ( كمية لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – 100 قرص مخدر - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).

مديرية أمن المنوفية: تم ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهم (3100 قرص مخدر - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن البحر الأحمر: تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية).. وبحوزته (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 إثنان كيلو وأربعة مائة جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة: تم ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 580 جرام – 130 قرص مخدر - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).

مديرية أمن أسيوط: تم ضبط (اثنين من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهما (عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن كفرالشيخ : تم ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 80 جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 30 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ).

مديرية أمن السويس : تم ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 85 جرام – 200 قرص مخدر - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ).

مديرية أمن البحيرة : تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية) .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول ).

مديرية أمن قنا : تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية) .. وبحوزته (عدد 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 واحد كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول ).

مديرية أمن بورسعيد : تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية) .. وبحوزته (عدد 2274 قرص مخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار الحملات الأمنية.