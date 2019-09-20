لقى تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة عند أحد مداخل مدينة كربلاء العراقية، اليوم، وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن الانفجار وقع "قرب السيطرة الرئيسي 54 مدخل مدينة كربلاء"، مشيرة إلى احتراق الأشخاص الذين كانوا بداخل العربة وهي من نوع "جمبي".

ونسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، إلى مصدر أمني في وزارة الداخلية، قوله إن شخصا استقل المركبة "في منطقة جرف الصخر الشارع العام باتجاه كربلاء"، ثم نزل منها "قبل السيطرة بمسافة كيلومتر وترك العبوة الناسفة داخلها، فانفجرت في مدخل بداية السيطرة 54"، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية.