هنأ الإعلامي عمرو أديب، جماهير النادي الأهلي، بعدما نجح الفريق في الظفر ببطولة كأس السوبر، إثر التغلب على المنافس التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشاد أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، بحسين الشحات لاعب النادي الأهلي، الذي سجل ثاني أهداف المباراة بعدما تعرض الأخير لانتقادات عنيفة منذ قدومه إلى الفرق، حيث لم يقدم مستويات كبيرة: "حسين الشحات جاب تمنه في الماتشين بتوع الزمالك، حسين رفع الكرة من فوق برج إيفل من أول ما اتصدت هو جايب جول حلو، مهارة غير طبيعية، الأهلي صبر على الشحات سنة على ما ابتدا يلعب، مبروك لجمهور الأهلي".

كما أثنى على أداء المدير الفني السويسري للنادي الأهلي رينيه فايلر، موضحًا أن الأخير كان مصيبًا في اختياراته الفنية، حيث اعتمد على رؤيته الخاصة لأداء اللاعبين دون أن تؤثر أي آراء أخرى على اختياراته: "مدرب الأهلي لعب باللاعبين الصح زي ما شافهم في التدريب، محدش قاله فلان كويس، اتفرج على الناس وزي ما جاب أجايي والكويس لعب به، الشوط الأول كنا في شارع مكناش موجودين نحن لم نحضر أبدًا، لما نزل الحياة بقت جميلة".

ونجح فريق الأهلي في الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر.