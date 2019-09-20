حكم القضاء البريطاني على بولندي من النازيين الجدد بالحبس أربع سنوات لإدانته بتهم إرهابية على خلفية تجميعه إرشادات حول صناعة القنابل وكيفية تنفيذ هجمات، وقالت شرطة العاصمة البريطانية "لندن"، اليوم إن عناصر مكافحة الإرهاب اعتقلوا في فبراير الماضي البولندي ياشيك تشورزيوسكي البالغ من العمر 18 عاماً في مطار لندن قبيل صعوده على متن طائرة متّجهة إلى بلده.

وأوضحت "شرطة لندن"، أنه قام بتنزيل مواد إرهابية على هاتفه "تمجّد هتلر والنازية الجديدة وعبادة الشيطان. وتضمّنت الوثائق معاداة للسامية ودعوة إلى الإبادة"، مشيرة إلى أنّ "الإرشادات التي جمعها تشورزيوسكي تتيح لمن يمتلك المعدّات الصحيحة ما يكفي من الإرشاد لصنع متفجرات وأسلحة نارية صالحة للاستخدام وقادرة على التسبّب بالموت أو بإصابة بالغة".

وأضافت شرطة العاصمة، أن تشورزيوسكي الذي أصدرت الحكم بحقه محكمة "أولد بايلي" في لندن هو شريك لبولندي آخر أدين قبل أشهر بالإرهاب.وكان تشورزيوسكي الذي أقرّ بذنبه بعشر تهم إرهاب وجّهت إليه في يونيو الماضي، يقيم في الضواحي الشرقية لمدينة أوكسفورد الجامعية، بحسب الشرطة التي لم تحدّد فترة إقامته في المملكة المتحدة.