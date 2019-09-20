قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخوان روجوا لأكاذيب حول سفر الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور الجلسة العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "في نص اليوم قالوا السيسي مش رايح أمريكا وهيبعت وزير الخارجية، وكل قنوات ومواقع الإخوان قالوا ده، ومن ساعتين الريس ركب الطيارة وراح نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتبع: "طب الراجل منذ أن تولى رئاسة الجمهورية وهو بيسافر كل سنة، وكنا بنسافر معاه، ولما سافر قالوا أهو خايف ومشي وساب البلد".

واستطرد: "بقينا نتنفس كذب يوميا، الكذب مستمر طول اليوم، وأهو الرئيس سافر وهيوصل نيويورك كمان 4 أو 5 ساعات".