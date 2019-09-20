مصرع مختل عقليا أسفل عجلات قطار بالدقهلية

لقي شخص مختل عقليا في الدقهلية، اليوم، مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان شريط السكة الحديد ما بين مزلقان دنجواي ومحطة السكة الحديد بشربين.

وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بمصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بين دنجواي ومحطة شربين.

بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أنه يدعي عبد الله أحمد الماشي 38 سنة مختل عقليا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي شربين المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.