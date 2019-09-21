"وفاة ومباراة قمة وشائعات".. 5 ساعات من الأحداث الساخنة الجمعة

بين السادسة والحادية عشر مساء أمس الجمعة، شهدت مصر حالة كبيرة من الجدل، بدأت بوفاة الطفل الزملكاوي، مرورًا بمباراة الأهلى والزمالك، واختُتِمت الإثارة بشائعات التظاهر نهارا في الشوارع.

وفاة طفل زملكاوي في حادث سيارة أثناء التوجه لبرج العرب

أولى الأنباء التي شهدت رواجا كبيرا، خلال تلك الساعات، كان خبر وفاة الطفل أدهم مسعد الكيكي من مشجعي نادي الزمالك، بعد انقلاب سيارة كان يستقلها برفقة والده للذهاب لاستاد برج العرب، من أجل مؤزارة الفارس الأبيض أمام الأهلي في قمة السوبر، أمس.

ونقل والده للمستشفى، حيث يعاني من حالة خطيرة بعد انقلاب السيارة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

مباراة السوير المصري بين الأهلي والزمالك

على قدم وساق، عملت جميع الجهات للخروج بمباراة السوبر بالشكل الذي يليق بالقمة المصرية، من إدارة وتأمين، في ملعب ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في النسخة رقم 16 من المسابقة.

عاش الجميع لحظات من القلق بسبب المباراة التي شهدت تواجدا جماهيريا، مقدر بعشرة آلاف متفرج، خاصة بعد وفاة الطفل أدهم مسعد.

فيديوهات مفبركة وشائعات المظاهرات الصباحية

الإثارة اكتملت عقب انتهاء المباراة مباشرة، حينما تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، فضيحة جديدة لصفحات اللجان الإلكترونية الموجهة، التي تدعم المقاول محمد علي، الذي نشر فيديو لمظاهرة قديمة من عام 2013 عبر صفحته لتضليل الرأي العام.

وتسببت تلك الشائعات في تضليل الرأي العام، حيث قامت اللجان الإلكترونية بإدخال أصوات متظاهرين على الفيديو، الذي ضم مظاهرة بالنهار، كما نشرت اللجان الإلكترونية صورًا قديمة لمظاهرات 25 يناير و30 يوينو، لخلق حالة من التزييف والعبث بالحقائق.