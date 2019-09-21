أخبار ماتفوتكش.. السيسي يصل لمقر إقامته في نيويورك.. و"السوبر أهلاوي"

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يصل إلى مقر إقامته في نيويورك

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته في فندق بالاس بنيويورك، وسط تصفيق وهتاف "تحيا مصر" من أبناء الجالية المصرية بأمريكا.

وغادر الرئيس السيسي مطار القاهرة الدولي، أمس الجمعة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في فعّاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، التي تبدأ اجتماعاتها يوم 24 سبتمبر الجاري.

"الرئاسة": قضايا الإقليم ومكافحة الإرهاب والتطرف أبرز محاور بيان مصر بالأمم المتحدة

قال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي.

وأضاف راضي: "يتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، المطروحة على الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالاضافة الي قضايا القارة الأفريقية في ضوء قيادة السيد الرئيس للعمل الافريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الاخيرة وما تحقق من إنجازات علي المستوي الوطني اقتصاديا وتنمويا وأمنيا".

نشطاء يفضحون تزييف و"فبركة" فيديوهات التظاهر

ونشرت أذرع الجماعة الإرهابية الإعلامية وقناة الجزيرة وشبكة رصد عدد من الفيديوهات ادعت أنها بميدان التحرير، وكررت هذه المقاطع مئات المرات عبر الشاشات، لكن بعض النشطاء فضحوا ممارساتهم المضللة بنشر الفيديوهات الأصلية، ونشر الأحداث الأصلية التي ظهرت فيها.

أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت كان مقطع على فيسبوك، شاهده أكثر من 600 ألف شخص على أنها مظاهرة في ميدان التحرير، بثها شخص يمني عبارة عن تجمع لعدد من الشباب في ألبانيا، وفقا للناشط حسن حامد، وعلق: "يعني دي مظاهرة لايف أهو، جميل جدا؟ دي مثلا في ألبانيا والناس ماشية وراهم بشماسي مش موجودة في مصر أصلا، وصاحب التصوير يمني، كله تزوير".

للجمعة 75.. دماء الفلسطينيين لا زالت تنزف قبل "انتفاضة الأقصى"

أصيب 74 فلسطينيا، أمس، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حدود قطاع غزة في الجمعة الـ75 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة والتي تسيطر عليه حركة "حماس"، والتي حملت عنوان: "التضامن مع لاجئي لبنان".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الطواقم الطبية تعاملت مع 74 إصابة بجروح مختلفة منها 48 إصابة بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة مسعفين متطوعين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

هيئة تونسية: قلقون من عدم تكافؤ الفرص في الجولة الثانية لـ"الرئاسية"

أعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، أمس، عن قلقه من مسألة عدم تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية بين المرشحين للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة خاصة وأن أحدهما قابع في السجن.

وأكد في تصريح إذاعي، أنه في انتظار استجابة القضاء بعد طلب الإذن منه بتمكين المرشح نبيل القروي من فرصة لإجراء حملته الانتخابية أسوة بمنافسه في الجولة الثانية المرشح قيس سعيد.

ضبط 5 أعضاء في جماعة الإخوان حاولوا التظاهر بالبحيرة

ألقت قوات الأمن بالبحيرة، مساء أمس، القبض على 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، حاولوا التظاهر بميدان الساعة بمدينة دمنهور.

أمن القاهرة يلقي القبض على سيدة تبيع "الترامادول" في الشارع

في إحدي الحارات بمنطقة السلام، وقفت "مروة م ح" 27 سنة ربة منزل، أمام منزلها تبيع أقراص الترامادول "الفراولة"، لزبائنها من المدمنين وأصحاب الحرف، مقابل 100 جنية للقرص الواحد.

وفور ورود معلومات لضابط مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطها وعثر بحوزتها علي 178 قرص ترامادول، ومبلغ مالي وهاتف محمول، واعترفت المتهمة أمام النيابة العامة بأنها لجأت لبيع أقراص الفراولة بعد أن امتنع زوجها عن الإنفاق عليها وأولاده.

وأضافت أنها لم تخرج للعمل من قبل، وفكرت في عمل يجعلها لا تترك المنزل حتى تستطيع أن تراعي أطفالها، ولم تجد عمل أسهل من بيع أقراص الفراولة وذلك لكون بيعها لا يحتاج خبرة، وفكرت أيضا أن بيعها للفراولة أمام باب منزلها سيجعلها في أمان من قبضة رجال المباحث.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار الأحد والاثنين

تستعرض "الوطن" توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يكون طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا السبت، ومعتدل على الوجه البحري والقاهرة الأحد والاثنين.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لها، أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة السبت، ويومي الأحد والاثنين من المتوقع أن يصاحب ظهور السحب سقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

"الأسد اتصالح مع القطة".. محمد رمضان وبشرى يرفعان إشارة "نمبر وان"

نشر الفنان محمد رمضان والممثلة بشرى، صورتهما عبر حسابهما على إنستجرام، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والتي تعد المرة الأولى الذي يحضر فيها رمضان تلك الفعالية، وظهر الثنائي رافعين أصبع السبابة، في إشارة إلى "نمبر وان"، التي تعد واحدة من أشهر أغانيات "رمضان"، وأطلت بشرى بفستان أخضر فضفاض، مزين بنقوش متعددة الألوان، فيما أطل الفنان الشاب ببدلة مودرن، ونظارة شمسية.

قمة السوبر أهلاوية

نجح فريق الأهلي في الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر،