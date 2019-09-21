أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، باستقبال المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية.

وقال حساسين، في بيان اليوم، إن جموع المصريين توافدت من مختلف المدن الأمريكية لاستقبال الرئيس، وتأكيد مساندة مصر لمواجهة جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التي تواجهها داخليا وخارجيا، مشيدا بوطنية وشجاعة المصريين في الخارج وحرصهم على استقرار دولتهم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر القاهرة مساء الجمعة، حيث وصل إلى نيويورك صباح اليوم؛ للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها، الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر، أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 سبتمبر الجاري، كما يلتقي مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.