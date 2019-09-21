شهد وزير الآثار مراسم فك تغليف تابوتين ومومياوين لكبار رجال الدولة بالمتحف القومي للحضارة المصرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لحفظها بثلاجات الحفظ والتخزين بالمتحف لحين عرضًا بقاعة المومياوات عند افتتاحها العام المقبل.

وسيجري وزير الآثار جولة تفقدية؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمال التكريك ببحيرة عين الصيرة المقابلة للمتحف والأعمال بقاعات المتحف، تمهيدا لافتتاحها ونقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها بقاعات المتحف القومي للحضارة المصرية.

يذكر أن المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية سيشهد، بعد قليل، مراسم فك تغليف 3 تماثيل ضخمة قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وزيارة تابوت الملك توت عنخ أمون بعد انتهاء أعمال تعقيمه وإخراجه من خيمة التعقيم.