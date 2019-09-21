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ضبط موظف ونجله استوليا على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية

ضبط موظف ونجله استوليا على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

نائب يطالب بمنع "البناطيل المقطعة" بالجامعات والمدارس: اقتدوا بالأزهر

نائب يطالب بمنع "البناطيل المقطعة" بالجامعات والمدارس: اقتدوا بالأزهر

مدارس أسيوط تستقبل 1.7 مليون طالب في أول أيام العام الدراسي الجديد

مدارس أسيوط تستقبل 1.7 مليون طالب في أول أيام العام الدراسي الجديد

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