أعلنت شركة إكسيد عن يوم مفتوح لوظائف خدمة عملاء باللغة الألمانية، غدا الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، من الـ 11 صباحا حتى 3 عصرا، بمقر الشركة في القرية التكنولوجية بالمعادي.

الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف خدمة عملاء باللغة الألمانية بأكسيد

واشترطت الشركة عبر الصفحة الرسمية لها على فيس بوك، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ، ويجيد اللغة الإنجليزية ويتحدث اللغة الألمانية بطلاقة.

وحددت الشركة المرتبات للحاصلين على الوظائف بأن تصل لـ 12 ألف جنيه شاملة الراتب الأساسي والمتغير وفقا للعمل، ويكون العمل 5 أيام بالأسبوع، وتوفر الشركة مواصلات للحاصلين على الوظائف وتأمين صحي واجتماعي.