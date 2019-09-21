أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارا بإطلاق اسم الشهيد المجند محمد السيد أبو زيد محمد نصار، على مدرسة يونس سلطان الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية.

أكد المحافظ، أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديرا لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد مؤكدا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرا لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شؤون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة يونس سلطان الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية.

وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة فاقوس لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة صدر قرار المحافظ.