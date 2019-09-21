أمرت النيابة العامة بمركز المراغة في سوهاج، بحبس 8 أشخاص من بينهم سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لخطفهم طفل "سائق توك توك" وطلبهم فدية من والده قدرها 2 مليون جنيه، واقتياد الطفل واحتجازه بقرية البربا مركز صدفا بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من المدعو وديع بطرس، فكهاني، يقيم دائرة مركز المراغة يفيد بتلقيه اتصال تليفوني من مجهول، بخطف ابنه جرجس، 14 عاما، وطلبه فدية 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وأضاف في بلاغه أن سيدة حضرت إليه لشراء بعض الفاكهة من محلة بمدينة المراغة، وطلبت منه أن يقوم نجله بتوصيلها بالتوك توك الذي يعمل عليه، وبعد ذلك ورده اتصال تليفوني بطلب الفدية المالية.

كلف مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة ضم المقدم مصطفي أبو المجد، مفتش مباحث الإدارة، والمقدم محمد طه، مفتش مباحث مركز المراغة، والرائد أحمد إسماعيل، رئيس مباحث المراغة، وتم فحص كاميرات المراقبة الموجودة في عدد من المحلات الموجودة بالشارع وتبين ركوب ٣ أشخاص آخرين من السيدة بالتوك توك.

وتتبع رجال الشرطة خط سير الخاطفين، وتمكنوا تحديد مكان تواجد الطفل بقرية البربا مركز صدفا بمحافظة أسيوط، وداهمت حملة أمنية بالتنسيق مع مباحث أسيوط المكان وعثر علي الطفل مكبل بالحبل، تم القبض على الخاطفين البالغ عددهم 8 أشخاص بينهم سيدة، واعترف المتهمين بأنهم أقدموا على خط الطفل عقب سريان إشاعة أن والده ثري وتمكن في الفترة الأخيرة من العثور على قطع أثرية وبيعها ولديه مبلغ مالي كبير.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.