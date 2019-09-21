نفذت محافظة الغربية حملة إزالات أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد خلال 24 ساعة بمركزي سمنود وطنطا.

حيث قام مركز ومدينة سمنود بإزالة 11 حالة تعد تمثلوا في "10 حالات على الأرض الزراعية بمساحة 824 م2 بنطاق قرية الثعبانية، حالة على أملاك هيئة الأوقاف بنطاق المدينة على مساحة 300 م2".

كما قام مركز طنطا بإزالة 4 حالات تعد تمثلوا في "إزالة أعمدة دور ثان علوى بقرية سبرباى، إزالة شدة خشبية لدور خامس علوى بكفر الحما، إزالة شدة خشبية لدور ثاني بقرية شبشير الحصة، إزالة شدة خشبية لدور ثاني بعزبة فضل بقرية نواج"، أما حي ثاني طنطا فقد أزال دورين مخالفين بشارع محب تنفيذا لقرار الإزالة الصادر لهم.

أما حي أول طنطا فقد أزال "شدة خشبية في المهد وتقطيع الأشاير لأعمدة الدور الأرضي لمبنى بشارع الترعة العريضة، أعمال استكمال دور خدمات بمسطح 320م2 الصادر لها قرار إزالة".

وأكد محافظ الغربية اللواء هشام السعيد، على متابعته المستمرة لنتائج حملات الإزالة اليومية للتأكد من تحقيق أهدافها والتزام المواطنين الكامل بالقوانين المنظمة للبناء ومنع أي تعديات جديدة على أملاك الدولة.