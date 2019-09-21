شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، والصحة والطب البيطرب، اليوم السبت، حملات مكبرة، على أسواق الأسماك بمدن رشيد وإدكو والمحمودية، لضبط كميات الأسماك النافقة والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين، وجرى ضبط 16 طن أسماك نافقة، والتحفظ عليها وإعدامها.

كان المحاسب إسماعيل شلبي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، والعميد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، تلقيا معلومات بشأن تداول كميات من الأسماك النافقة، في أسواق رشيد وإدكو والمحمودية، بعد ظهور أسماك نافقة بمجرى نهر النيل، خاصة بالقرب من مدينة رشيد وقرية برج رشيد.

وشكلت حملات مكبرة من مديرية التموين ومباحث التموين، بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري، وإدارات التموين في رشيد وإدكو والمحمودية ترأسها المهندس السيد مرزوق، مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين، لمتابعة الأسماك النافقة بنهر النيل ومنع تداولها بالأسواق.

وتمكنت الحملات، من ضبط كميات كبيرة من الأسماك النافقة في أسواق إدكو ورشيد، حيث جرى ضبط 6 أطنان بإدكو، و10 أطنان برشيد، وتقرر التحفظ عليها، ومنع تداولها بالأسواق، وإعدامها حفاظا على صحة المواطنين.

فيما تأكدت الحملات التموينية، من عدم تداول أسماك نافقة في أسواق مدينة المحمودية، وأن الكميات المطروحة للبيع أمام الجمهور، سليمة وبحالة جيدة ومحتفظة بخواصها الطبيعية.