عرضت فضائية إكسترا نيوز، بثًا مباشرًا من 5 محافظات، هي السويس، الغربية وتحديدًا المحلة، والإسكندرية، حيث أظهر البث أن حالة من الهدوء تسود محافظات الجمهورية، ولا وجود لأي مظاهرات أو اضطرابات.