قال الإعلامي عمرو أديب، إنه إذا استمرت الدعوات إلى تظاهرات الفترة المقبلة فإن ذلك سيؤثر على حركة السياحة والبيع والشراء.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "الدول هتطلع تحذيرات من سفر مواطنيها لمصر لأننا مش أفضل من باريس اللي الدول طلعت تحذيرات بعد الهجمات اللي حصلت فيها".

وتابع: "انتوا كنتوا متضايقين إن المحلات قفلت يوم واحد أهي هتقفل كل يوم، السياحة قبل كدا وقفت والفلوس اللي في البنوك اتسحبت بعد المظاهرات".

واستطرد: "الإخوان في بيانهم قالوا إننا ورا أي حد ومعناها خلصونا وإحنا نركبكم بعد كدا، الإخوان كانوا مضروبين بالجزم الفترة اللي فاتت، ومكنوش قادرين يشموا نفسهم".

وأكد: "الفلوس اللي اتصرفت إمبارح على هاشتاجات وإعلانات بالملايين، ولو أدوها للناس وصرفوها عليهم كانت أحسن لكن هما مش عايزين يدوها للناس هما عايزين يجيبوا البلد الأرض".