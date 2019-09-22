قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن حروب الجيل الرابع قد نشأت بعد نجاح حروب الجيل الأول والثاني والتي كانت معنية بتدمير القوى العسكرية للخصم، بينما لم يصدر حتى الآن توثيق بالأكاديميات العالمية عن استخدام تلك الحروب في الفترة الحالية من قبل الدول الاستعمارية.

وأضاف الغباري، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "CBC"، أن حروب الجيل الثالث قد جرت ممارستها لعزل القوى الرئيسية بالحروب وهو ما قام به القائد "روميل" بأسر عدد من قوات الجيش البريطاني بلغ 120 ألفا بمعركة "الغزالة" ونجح في استكمال مهمته، موضحا أن حرب أكتوبر كانت الأعظم من خلال المواجهة المباشرة مع العدو، لذا قررت إسرائيل مواجهة مصر عن طريق حروب الوكالة وهي أساس حروب الجيل الرابع.

وأكد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن لحروب الجيل الرابع 4 أقسام، أولها الحرب بالوكالة، والثانية الحصار الاقتصادي المؤسسي الدولي، والقسم الثالث إيجاد دولة فاشلة غير قادرة على إصدار قرار استراتيجي تقوم الدولة الأخرى بالدفاع عن أرضها، أما القسم الرابع فهي الحرب النفسية ويستخدم فيها شائعات للتأثير على المواطنين وخدمة أجندات معينة.