قالت هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، إنّ إذاعة قناة الجزيرة فيديوهات مفبركة تدعي وجود مظاهرات في مصر، يؤكد نيتها الخبيثة في تصدير حالة غير حقيقية عن الوضع للمواطنين.

وأكدت النائبة في بيان لها أنّ الجزيرة وقنوات الإخوان فقدوا مصداقيتهم في مصر منذ فترة طويلة، إلا أنّ ما يفعلونه حاليا من محاولات مستميتة لبث الفتنة وادعاء الأكاذيب يجب أن يوجه رسالة إلى المواطنين بأنّ هذه القنوات مأجورة وتعمل ضد مصلحة الدولة.

وطالبت النائبة بتحريك دعاوى قضائية عالمية ضد هذه القنوات، لمعاقبتهم على بث محتوى كاذب ويستهدف ضرب استقرار الدولة، مؤكدة أنّ وعي المواطن المصري ومعرفته النوايا الخبيثة لهذه القنوات جعله يفطن إلى أكاذيبها.