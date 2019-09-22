تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تضرر عدد كبير من المواطنين من قرار هدم مقابر عين الصيرة.

وقال "فؤاد"، إنه في إطار قرار محافظ القاهرة بهدم مقابر منطقة عين الصيرة بالمحافظة، نظرا لأعمال التطوير القائمة بالمنطقة ولاستكمال أعمال محور الكوبري الجديد، والذي يربط منطقة متحف الحضارة بالاوتوستراد، وإعطاء أصحاب هذه المقابر مقابر أخرى بديلة بمدينه 15 مايو، مشيرا إلى أن أهالي المتوفين تفاجئوا أن المقابر البديلة بمنطقة 15 مايو غير مجهزة لاستقبال رفات أهاليهم ولا يوجد بها أبواب كما أن جميع المدافن مساحتها واحدة 40 مترا فقط، رغم تفاوت المساحة والقدرة الاستيعابية في المقابر التي تم هدمها، فهناك مقابر كانت تحتوي علي عائلة كاملة حوالي 10 جثث، ومقابر أخرى تحتوي على جثتين فقط، وجميعهم تم نقلهم في مساحة واحدة 40 مترا، والتي لا تسع مطلقا لنقل مقابر العائلات.

وأضاف "فؤاد" أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، بل أن عملية نقل رفات الموتى تم تركها لذويهم، كما تم تحديد مصاريف نقل الرفات بواقع 500 جنيه عن كل جثة، وإعطائهم مهلة قصيرة للنقل، وإلا سيتم هدم المقابر وترك الرفات للكلاب الضالة، الأمر الذي لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية لكثير من أصحاب المقابر وغير القادرين على تحمل هذه التكلفة العالية، لنقل رفات أهاليهم متابعا: "نظرا لسوء التخطيط البين في عملية الهدم والتبديل لمقابر عين الصيرة، ونظرا لعدم جاهزية المقابل بديل لاستقبال الرفات، ونظرا لارتفاع تكلفة نقل رفات الموتى وقصر المهلة المحددة للنقل والتعاون غير الآدمي مع الجثث أثناء عملية الهدم، أطالب ببحث طلب الإحاطة، و اتخاذ ما يلزم تجاه ذلك على أن يكون الرد كتابيا".