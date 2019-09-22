مساعد وزير الداخلية يتفقد الخدمات بأقسام الشرطة في المحلة

أجرى اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، يرافقه اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اليوم، جوله تفقدية مفاجئة بجميع الخدمات والتمركزات الأمنية وأقسام ومراكز الشرطة بمحيط المؤسسات الحكومية بمدينة المحلة الكبرى.

وتففد مساعدا وزير الداخلية كافة الخدمات المرورية والأمنية بمحيط ميدان الشون، للوقوف على تطورات المستجدات الأمنية وإحكام التواجد الشرطي لردع المخالفين من الباعة الجائلين ومواجهه الخارجين على القانون من قائدي السيارات والدراجات النارية بدون رخص.

كما تفقدا الخدمات بمحيط الكنائس ودور العبادة، مؤكدين على ضرورة التزام ضباط وأفراد الشرطة على ارتداء الصديري الواقي، والتأكد من سلامه تشغيل بوابات الأمن الإلكترونية.