قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في مطلع الأسبوع، إن بلاده ستستثمر 150 مليون دولار أسترالي "101 مليون دولار" في شركاتها وتكنولوجيتها لمساعدة محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهبوط على سطح القمر بحلول عام 2024 وما يلي ذلك من بعثات أمريكية إلى المريخ.

وأضاف موريسون، خلال زيارة لمقر إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"ـ إن خطة الاستثمار الخمسية ستساعد على دعم قطاع الأعمال لأنظمة التشغيل الآلي الأمريكية وبناء معدات لمركبات الفضاء والقيام بدور في التنقيب عن المعادن.

وأوضح موريسون: "أننا ندعم المشاريع الأسترالية للعودة إلى القمر والوصول إلى المريخ".

وجاء هذا الإعلان بعد أن زار موريسون "البيت الأبيض"، أمس الأول الجمعة حيث استقبل بشكل رسمي في إشارة إلى علاقات أستراليا القوية مع الولايات المتحدة بعد فترة من العلاقات المتوترة مع الصين، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" "الفرنسية.

ويعد هذا الاستثمار جزء من خطة أسترالية أوسع لتعزيز قطاعها الفضائي مع إعلان موريسون أن الحكومة تريد زيادة حجم هذا القطاع، إلى ثلاثة أمثال ما هو عليه الآن إلى 12 مليار دولار أسترالي وتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل إضافية بحلول 2030.

وكان ترامب، قال عندما سئل خلال مؤتمر مشترك مع موريسون بشأن برنامج الفضاء الأمريكي، إن التركيز الجهود الأمريكية في مجال الفضاء يقوم حول الوصول إلى المريخ.