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مشاهدات: "لما بنتولد" تجربة جديدة في السينما المصرية بمهرجان الجونة

مشاهدات: "لما بنتولد" تجربة جديدة في السينما المصرية بمهرجان الجونة

مونديليز إيجيبت فودز تختتم برنامج التدريب الصيفي داخل الشركة

مونديليز إيجيبت فودز تختتم برنامج التدريب الصيفي داخل الشركة

أغاني وطنية ومكاتب إرشادية تستقبل الطلاب الجدد بجامعة المنيا

أغاني وطنية ومكاتب إرشادية تستقبل الطلاب الجدد بجامعة المنيا

جامعة عين شمس تفتتح قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن

جامعة عين شمس تفتتح قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن

ناهد السباعي: "كان نفسي جدو يبقى معانا في الجونة"

ناهد السباعي: "كان نفسي جدو يبقى معانا في الجونة"

مساعد وزير الداخلية يتفقد الخدمات بأقسام الشرطة في المحلة

مساعد وزير الداخلية يتفقد الخدمات بأقسام الشرطة في المحلة

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من الانتقاد للمديح.. فايلر يبدأ مشواره بـ"ريمونتادا" في قلوب الأهلوية

من الانتقاد للمديح.. فايلر يبدأ مشواره بـ"ريمونتادا" في قلوب الأهلوية

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يستعد ميدان التحرير لاستقبالها.. قصة نقل مسلة رمسيس الثاني إلى القاهرة

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المصريون يواجهون "ثالوث الشر": "إعلام مُفبرك.. إخوان هاربون.. ومقاول كاذب"

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