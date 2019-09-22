أفرج عن 3 بحارة روس، كان قراصنة يرجح أنهم نيجيريون قد خطفوهم، في أغسطس الماضي قبالة الكاميرون.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، في بيان إن ثلاثة بحارة يحملون الجنسية الروسية أفرج عنهم من حيث كانوا موجودين منذ منتصف أغسطس، وصلوا إلى ألمانيا، موضحة أن البحارة الثلاثة بخير ومن المقرر أن يعودوا إلى روسيا غدا الاثنين، من دون أن تشير إلى بحارة آخرين خطفوا في الهجوم نفسه.

وفي 15 أغسطس، خطف 17 بحارا في هجوم على سفينتين تجاريتين قبالة دوالا الكاميرونية في خليج غينيا، فيما أوضح مسؤول في السلطات البحرية الكاميرونية أنهم 9 صينيين و8 أوكرانيين، ولاحقا أعلنت الخارجية الروسية أن ثلاثة من البحارة المخطوفين روس.

يذكر أن مياه خليج غينيا هي الأخطر في العالم وفق المكتب البحري الدولي، وغالبا ما يهاجم قراصنة نيجيريون السفن ويحتجزون البحارة مقابل الحصول على فديات.