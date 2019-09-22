افتتاح 22 محطة صرف صحي بكفر الشيخ بحلول 2020

محافظ كفر الشيخ خلال لقاءه عددا من التنفيذين

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، افتتاح 22 محطة صرف صحي من المرحلة الأولي تمويل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بإجمالي 22 قرية بدسوق ومطوبس، بحلول أبريل 2020.

كما أعلن أنه سيتم افتتاح محطة الصرف الصحي بقرية أريمون خلال 15 يوما، وافتتاح محطة رفع وطرد وانحدار قرية "الثابت"، والتابعة لمركز الرياض، حيث تشمل "محطة رفع، ومحطة طرد، ومحطة انحدار"بقرية الثابت بالرياض، خلال أسبوعين.

وأكد أنه جاري الانتهاء من جميع الأعمال بالمحطة، لسرعة الانتهاء والبدء في التشغيل طبقا للجدول الزمني المحدد، موضحاً افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية كفرقتة بمركز بيلا خلال أسبوعين.