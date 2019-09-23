قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 12 بالسجن 10 سنوات على شاب، لابتزازه خطيبته السابقة عن طريق تهديدها بصور ومحادثات تليفونية بينهما واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشرها.

صدر الحكم في الجناية 1141 لسنة 2019 كلي جنايات جنوب المنصورة، برئاسة المستشار نصر البدراوي، وعضوية كل من المستشار عبدالحكيم محسن، والمستشار يوسف عدلي، ومحمود السعيد، سكرتير الجلسة.

وكانت نيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحالت المتهم "مصطفى.م.ك"، 22 سنة موظف، إلى محكمة الجنايات بعدد 3 اتهامات بأنه في غضون عام 2019 بدائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، هدد المجني عليها "زينب.م. م"، كتابة بإفشاء أمر من الأمور المخدشة بالشرف عبارة عن "محادثات شخصية على برامج التواصل الاجتماعي" وكان التهديد، مصحوبا بطلب مبالغ مالية، وسب المجني عليها بطريق التليفون بأن وجه إلها أمور خادشة للشرف، والاعتبار طعنا في عرضها، وأخير أنه تعمد إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وأكد أحمد عبدالرحيم، المحامي، أنه في غضون عام 2014 كان المتهم متقدما لخطبة المجني عليها، وأثناء فترة التعارف ونظرا لما ظهر لأهلها بسؤالهم عنه من سوء سلوكه وتعاطيه المخدرات فقد تم رفضه وانقطعت صلتها به وتزوجت خلال عام 2015 وأنجبت طفلين، إلى أن فوجئت في عام 2018 بخطيبها السابق "المتهم" يتصل عليها ويخبرها بأنها لا يزال يكن لها المشاعر ولا يستطيع البعد عنه، إلا أنها صدته وأبلغته أنها متزوجة وطلبت منه ألا يتصل بها مرة أخرى وأغلقت هاتفها.

وقال عبدالرحيم، لـ "الوطن"، رغم أن فترة الخطوبة بينهما كانت قصيرة إلا أنه استخدم الصور التي التقطها معها في محاولة تشويه صورتها وينسج منه خياله قصصا وهمية، وبدأ في غضون أبريل 2019 يبتزها ويهددها بأن معه صور خاصة وتسجيلات مكالمات خاصة، رغم أن كل هذا من خياله ولا يمت للحقيقة بصلة، وأكد لها أنه سيدمر حياتها ما لم تدفع له مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك بعد توصله لها من خلال إحدى زميلاتها في العمل.

وأضاف أنهم مرغمين استجابوا لابتزازه ودفعوا مبلغ 20 ألف جنيه تحت تأثير حالة الهلع والخوف الشديدة التى انتابتها من جراء تهديدات المتهم وخوفها على أطفالها، فاستلم المبلغ ووقع على إقرار بعدم التعرض لها وعدم التشهير بها، وحُرر عن ذلك محضر رسمي بقسم الشرطة.

وأشار إلى أنه لم تمر إلا فترة قصيرة وعاد لابتزازه مرة أخرى، وطلب مبلغ 25 ألف جنيه إلا أن هذه المرة تم ضبطه متلبسا خلال استلام المبلغ، وتمت إحالتها للنيابة العامة، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، مؤكدا أن كل ما معه كان عبارة عن صور عادية لأي مخطوبين، ولم يحدث بينهما أي شيء يخدش الحياء إلا أنه نسج قصصا من خياله المريض جعل أسرتها تنصاع لابتزازه.