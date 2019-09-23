قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، إن المحافظة وضعت خطة لإعادة تأهيل وتشغيل مطار مركز الداخلة، خلال العام المقبل.

وأضاف المحافظ، أن مطار الداخلة واحد من ثلاثة مطارات هامة على أرض المحافظة، والذي توقف منذ سنوات لأسباب عدة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ستشمل صيانة مهبط الطيران وتأهيل جميع المنشآت وأسوار المطار بالكامل.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة أولت حركة السفر والنقل الجوي اهتماما خاصا، في إطار حرص المحافظة على جذب مزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية وتوفير الخدمات لأبناء مركز الداخلة، مشيرا إلى أن خطوط الطيران تعتبر أحد دعائم تشجيع المستثمرين لزيارة المحافظة وتسهل وتوفر الفترة الزمنية التي تستغرقها الرحلات البرية.

يشار إلى أن محافظة الوادي الجديد تمتلك ثلاثة مطارات أحدها بمدينة الخارجة، والذي يستقبل رحلتين أسبوعيا ومطار الداخلة ومتوقف منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى مطار صغير بمنطقة شرق العوينات لخدمة هذه المنطقة الاستثمارية.