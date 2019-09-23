قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 5 سنوات ضد عاطل، لاشتراكه مع آخرين في سرقة كابلات الاتصالات واتلافها عن طريق انتحال صفة عمال بالشركة المصرية للاتصالات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل علي ماهر هلال، وخالد على إبراهيم، بحضور أحمد عفت فودة، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من مركز الخانكة بقيام أحد المسؤولين بالاتصالات بالبلاغ عن المتهم وآخرين لانتحال صفة عمال بالشركة المصرية للاتصالات والاستيلاء على كابلات الاتصالات وإتلافها، فانتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبطهم متلبسين.