أكد محمد بن عمر أمين عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات "ايكتو" اليوم، حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع مصر في مجال التكنولوجيا، واصفًا العلاقات بين مصر والمنظمة بـ"المتينة".

وقال بن عمر -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنّ مصر لها مكانة خاصة، إذ إنّها من مؤسسي المنظمة، كما أنها تحتضن منظمة جامعة الدول العربية الراعية لكل العمل العربي المشترك.

وأضاف عمر أنّ المنظمة تعمل على تعزيز التعاون مع مصر عبر العمل مع مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من أجل المضي قُدمًا في إنجاز العديد من البرامج التي تخص تنمية الموارد البشرية، موضحا أنّ المنظمة أطلقت مطلع الشهر الجاري بالقاهرة البوابة الإلكترونية "لصاحبات المشروعات الصغيرة" بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، لخدمة المرأة في جميع أنحاء الوطن العربي في عرض الأعمال الحرفية والصناعات التقليدية، وتطوير وضع المرأة العربية، وتمكين جميع شرائح المجتمع للاستفادة من التكنولوجيا التي توفر التواصل بسهولة مع الجمهور.

وقال بن عمر إن المنظمة تعمل في إطار استراتيجية رباعية الأبعاد، إذ إن التكنولوجيا باتت تدخل في كل الميادين، وكان لابد للمنطقة العربية أن تستفيد من التحولات الرقمية ذلك إلى جانب تطبيق الشمول الرقمي، عبر إدخال التكنولوجيا الرقمية في كافة المؤسسات الحكومية والمدنية والأكاديميات، لتستخدمها كافة شرائح المجتمع من رجال ونساء وأطفال.

وأشار أمين عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات إلى أن المنظمة تعمل أيضًا على التعاطي مع ما يسمى بـ"الثقة الرقمية"، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تعد من أخر المناطق التي تطورت بها التجارة الإلكترونية، وذلك يرجع إلى أن المواطن العربي ليس لديه ثقة في المسائل التكنولوجية والرقمية، ما دفع المنظمة إلى العمل على رفع ثقة المواطن العربي من خلال العديد من البرامج والمنتديات، لإقناعه بأن التكنولوجيا اليوم بإمكانها أن توفر خدمات مضمونة، موضحا أن المنظمة تهتم أيضًا بمتابعة الابتكار الرقمي، وتوفير السبل كي يكون المواطن العربي مبتكر للتكنولوجيا وليس فقط مستخدمًا لها.

وتلعب المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات -والتي يقع مقرها في تونس- دورًا محوريًا في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية مع توفير الآليات الضرورية لدعم والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتحفيز السياسات المشتركة المتعلقة بتطوير مجالات التكنولوجيا المهمة، وتلعب مصر دورًا مهمًا في المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، حيث تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناسبات والاجتماعات التي تعقدها لجنة الإدارة التابعة للمنظمة.