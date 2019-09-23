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وصول لقاء الخميسي وعبد الرحمن أبو زهرة العرض الخاص لـ"الفارس والأميرة"

وصول لقاء الخميسي وعبد الرحمن أبو زهرة العرض الخاص لـ"الفارس والأميرة"

انقطاع الكهرباء بسبب سقوط ونش بناء من الطابق الـ14 في المحلة

انقطاع الكهرباء بسبب سقوط ونش بناء من الطابق الـ14 في المحلة

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء بلجيكا لبحث تطوير العلاقات المشتركة

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء بلجيكا لبحث تطوير العلاقات المشتركة

"الخارجية" تهيب بالمواطنين المصريين في ماليزيا تقنين أوضاعهم

"الخارجية" تهيب بالمواطنين المصريين في ماليزيا تقنين أوضاعهم

رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: مصر تمتلك 80 عاما من خبرات المهنة

رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: مصر تمتلك 80 عاما من خبرات المهنة

رشوان: اتفاقية التعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين ترجمة للعلاقات بيننا

رشوان: اتفاقية التعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين ترجمة للعلاقات بيننا

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مرتبات تصل لـ4500 جنيه.. كيف تحصل على وظيفة بشركات الاتصالات؟

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"السرطان بقى ديلفري".. صيدليات تبيع زانتاك وراني رغم حظرهما

يشارك بها الرئيس السيسي.. ملفات قمة الأمم المتحدة من أجل المناخ 2019

يشارك بها الرئيس السيسي.. ملفات قمة الأمم المتحدة من أجل المناخ 2019

طرح الكراسات الأحد المقبل.. شروط حجز 46 فيلا نصف تشطيب بالعلمين

طرح الكراسات الأحد المقبل.. شروط حجز 46 فيلا نصف تشطيب بالعلمين

"حق المريض الأصم يعبر عن تعبه".. مبادرة طلاب طب لتعلم ونشر لغة الإشارة

"حق المريض الأصم يعبر عن تعبه".. مبادرة طلاب طب لتعلم ونشر لغة الإشارة

شهادات الميلاد المؤقتة حياة جديدة لـ"مجهولي النسب"

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