بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مع الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل موراتينوس، سُبل بناء شراكة تجمع المنظمة والتحالف لتنفيذ برامج ومشاريع في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال تمكين المرأة والشباب، ومواجهة التطرف والإسلاموفوبيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، وشهد اللقاء الاتفاق على مراجعة مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة وتحالف الحضارات بما يضمن تفعيل بنودها وبناء مستويات أفضل من التعاون المشترك، كما أكد الجانبان أهمية إجراء مباحثات دورية في مقري المنظمتين في جدة ونيويورك.

وفي سياق متصل، بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مع الممثل الدائم لنيجيريا تيجاني محمد بندي، سبل تطوير التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة في عدة مجالات، بينها الإسلاموفوبيا، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة والشباب.