أعلنت القوات البحرية الأمريكية، اليوم، انتحار ثلاثة بحارة على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج دبليو بوش" خلال الأسبوع الماضي، وأوضح قائد الحاملة شون بيلي، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني- أن حالات الانتحار بين طاقم السفينة هي الثالثة والرابعة والخامسة خلال العامين الماضيين.

وأضاف بيلي: "إنني أؤكد فقدان ثلاثة بحارة انتحروا الأسبوع الماضي في حوادث منفصلة، لقد حان الوقت لنكون معا كفريق واحد لدعم بعضنا البعض ورعاية المحتاجين".

وبدأت السلطات المحلية والاتحادية إجراء تحقيق في ثلاث حالات وفاة انتحارية، اثنتان منها وقعت في نفس اليوم، فضلاً عن حادثة انتحار بحار آخر من نفس حاملة الطائرات في يوليو الماضي، وأكد مسؤولو البحرية، أنه على الرغم من أن جميع البحارة خدموا على نفس السفينة، إلا أنهم كانوا في أقسام مختلفة ولا يبدو أن هناك صلة بين وفاتهم.