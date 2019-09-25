قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه جرى الإنتهاء من مشروعي "المحروسة 1" و"المحروسة 2" بالكامل، ويجرى حاليا تسليم الشقق السكنية للمواطنين، موضحا أن هناك مواطنين بالفعل تسلموا وحداتهم السكنية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبارTeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "صديق"، أن هناك 4900 وحدة يجرى تسكينها حاليًا، بينما تّسلمت 700 أسرة وحداتهم السكنية وسكنوا بالفعل بالمنطقة، كما يجرى فرش الشقق بالتوازي مع خطط التسكين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن كل الخدمات أصبحت جاهزة على أكمل وجه، ويتبقى فقط انتظار الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاحه.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن صندوق تطوير العشوائيات لا يطور العمران فقط بل يطور الحياة كاملة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، وكذلك الناحية النفسية، وذلك بانتقال المواطن إلى وضع أرقى، مضيفًا: "من عشش وأكشاك وبيوت متهدمة لحياة جديدة عمارات وكومباوندات".