قال عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن بيانات وزارة الخارجية المصرية دائما ما يستخدم فيها اللغة الدبلوماسية الهادئة؛ أما بالنسبة للخطاب الأخير لها فقد ظهر فيها الحدة والاحترافية والمهنية في آن واحد.

وأضاف "شيحة" خلال استضافته ببرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TEN"، أن البيانات الحكومية تمتاز بمصاحبتها بأرقام وحقائق، وهو ما حدث في بيان الخارجية الأخير، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإثارة قضايا ضد مصر أمام الأمم المتحدة، موضحا أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة من الأمم المتحدة أشعل الغيرة بداخل "أردوغان" حتى دفع للرد بأسلوب متعجل.

وأكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الرئيس السيسي قوبل بحفاوة كبيرة على هامش مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، متابعا: "أظن أن الصراع سيظل قائم وعلى مصر الاحتياط وأردوغان دائما ما يريد الظهور كزعيم ولكنه يصطدم بالواقع الذي يؤكد بوجود جيش مصري قوي".